俳優の織田梨沙（30）が26日、自身のインスタグラムを更新。第1子となる男児を出産したと報告した。夫は名古屋グランパスの椎橋慧也（28）。【写真】ちっちゃな足がかわいい…第1子出産を報告した織田梨沙織田は、子どもの足の写真を添えて「先月、第一子となる男の子を出産しました!!母子ともに健康です。これからもよろしくお願いします!!」と伝えた。織田は1995年11月12日生まれ、千葉県出身。2012年より、モデルとして活