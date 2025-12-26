国内FA権の権利を行使して日本ハムから西武に移籍した石井一成内野手（31）が26日、所沢市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。「ライオンズさんに、（FA権を行使して）一番最初に話しをいただいた。うれしい気持ちです。広池（球団本部長）さんの、頑張ってほしいという思いが伝わったので、（移籍決断の決め手は）そこが一番です」と声を弾ませた。また背番号は4に決まり、「プロ野球の一桁番号は偉大な方たちがつけるもの