28日に開幕するボートレース大村のプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」のオープニングセレモニーが、場内イベントホールで行われた。賞金ランク8位の浜田亜理沙（37＝埼玉）は、G2レディースチャレンジカップ（11月25〜30日、福岡）の初日9Rで落水。負傷して途中帰郷となり、今シリーズの出場が危ぶまれていた。それでも、不屈の闘志と奇跡の回復力で出場にこぎ着けた。選手紹介では「この舞台に間に合うように