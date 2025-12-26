ロッテの種市篤暉投手（２７）が２０２６年３月開催予定の「２０２６ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣＴＭ」に出場する侍ジャパンの出場予定選手に選出された。球団を通じて以下の様にコメントした。「２０２３年の時もサポートメンバーとして選んでいただき、強化試合などで登板をする素晴らしい経験をさせていただき、その時、チームにすごい特別な空気、緊張感を感じました。世界一になったチームをテレビ