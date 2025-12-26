【モデルプレス＝2025/12/26】モデルの藤井夏恋が12月25日、自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの結婚式での写真を公開し、話題となっている。【写真】29歳元E-girls「素敵なパパママ」父母顔出し披露宴ショット◆藤井夏恋、夫・YU＆両親との6ショット公開藤井は「明治神宮での神前式。明治記念館での披露宴」とつづり、挙式・披露宴の写真を公開。挙式の最中の写真や、目頭を