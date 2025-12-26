【モデルプレス＝2025/12/26】元乃木坂46の与田祐希が12月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。サンタクロースのコスプレ姿を公開し、注目を集めている。【写真】元乃木坂人気メンバー「可愛すぎる」話題のサンタコスプレ姿◆与田祐希、サンタコスプレ披露与田は「メリークリスマス」と綴り、サンタクロースのコスチューム姿を投稿。白い縁取りのついた赤いサンタ服に黒の太いベルトを合わせ、黒いブーツ風のソックスを履い