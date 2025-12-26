2025年12月31日に解散ライブを行う音楽ユニット・Repezen Foxx（レペゼンフォックス）が、12月25日にYouTubeを更新。楽屋の様子を公開した。「僕たち仲直りしました」レペゼンフォックスをめぐっては、DJ社長が23年12月に失踪し、他のメンバーも24年1月から相次いで脱退。25年1月にはグループにメンバーが不在という状態になったが、6月になり、解散ライブを行うことを発表した。脱退した元メンバーも解散ライブに出演する。12月23