マスク資料 岡山県は26日、定点把握に基づく直近1週間（12月15日～12月21日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。県が指定する医療機関から報告があった感染者数は59人で、１医療機関あたり1.18人（前週1.32人）と減少しました。 一方、香川県の直近1週間（12月15日～12月21日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関あたり患者数は1.55人（前週1.60人）でした。