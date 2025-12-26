映画「コンフィデンスマンＪＰ」（田中亮監督）などに出演していた、女優の織田梨沙が２６日、インスタグラムを更新し、第１子となる男児を出産したことを発表した。織田は「先月、第一子となる男の子を出産しました母子ともに健康です」とつづり、赤ちゃんの小さな足元をアップ。「これからもよろしくお願いします」と呼びかけた。また、夫でサッカーＪ１名古屋ＭＦ椎橋慧也もインスタグラムで「今シーズンも多大なるご