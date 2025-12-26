歌手のＭＩＳＩＡが、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦で７年連続７回目の紅組最終歌唱者を務めることが２６日、同局から発表された。「ＭＩＳＩＡスペシャル」とされていた歌唱曲が、代表曲「Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ」「アイノカタチ」に決まった。「Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ」は、フジテレビ系連続ドラマ「やまとなでしこ」（２０００年）の主題歌。連続テレビ小説「あんぱん」に出演した松嶋菜々子がゲスト審査員を務めており