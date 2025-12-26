環境省は、来年度の予算案にクマ対策の費用としては過去最大となる62億円を盛り込みました。環境省はきょう、閣議決定された来年度の予算案にクマ対策としては過去最大となる62億円を盛り込みました。そのうち、クマの捕獲にかかる費用や、ガバメントハンターの人件費、生ごみなどクマを引き寄せる誘引物の撤去にかかる費用などにあてるための交付金事業が52億円となっています。また、都道府県ごとに行っていたクマの個体数を推定