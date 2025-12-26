台湾を訪れている自民党の河野元外務大臣が、頼清徳総統と会談し、記者会見を開きました。自民党の河野太郎元外務大臣は井上幹事長代理らとともに、おとといから台湾を訪問しています。河野氏の訪台は11年ぶりで、台湾総統府によりますと、きょう、頼清徳総統と会談し、河野氏は会談の中で、日台関係が一層強化されより緊密なパートナーシップが築かれることへの期待を示したということです。河野太郎 元外務大臣「経済関係を