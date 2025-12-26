来年1月1日に開催される駅伝の実業団ナンバーワン決定戦、ニューイヤー駅伝（第70回全日本実業団対抗駅伝）。群馬県庁前を発着点に全7区間、100キロで行われ、節目の70回記念大会は全40チームで“新年最初の日本一”を争う。レースの中継中は、視聴者参加型のゲーム企画「TBSファンタジー駅伝®」を実施。昨年度開催された実業団駅伝の各番組（TBS放送）でも行われ、合計約22,000人が参加したデジタル連動施策で、今大会もレー