日本アイスホッケー連盟は２５日、来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する女子日本代表（スマイルジャパン）の２３選手を発表した。主将は４度目の五輪となるＤＦ小池詩織（道路建設）が務め、２０２２年北京五輪代表のＦＷ志賀紅音（ルレオ）らがメンバー入り。ＦＷ輪島夢叶（道路建設）や１６歳のＤＦ秋本なな（同）ら１１人が初選出となった。「強さ・速さ・連携理解」重視同日に選手らが北海道苫小牧市で記者会見