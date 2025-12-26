第105回全国高校ラグビー大会は27日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕する。記念大会のため例年より5校多い56校が参加。開会式では関西学院（兵庫）の西浦章博主将が選手宣誓を務める。決勝は来年1月7日。第1日は茗渓学園（茨城）―常翔学園（大阪第2）など1回戦10試合が行われる。初出場の慶応志木（埼玉第2）は青森山田と、岐阜聖徳学園は中部大春日丘（愛知第1）と顔を合わせる。3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1