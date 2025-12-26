28日に開幕するボートレース大村のプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」のオープニングセレモニーが、場内イベントホールで行われた。28日のトライアル1回戦11Rに1号艇で登場する今年の女子賞金ランク2位・守屋美穂（36＝岡山）は、大勢のファンを前に「たくさんの感謝の気持ちを込めて守屋、優勝します！見ててください」と高らかに決意表明した。絶好枠の1走目をモノにして、4日間を順調に滑り出すか。注目した