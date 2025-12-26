【第十一服】 12月26日 公開 【拡大画像へ】 ヒーローズは12月26日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第十一服「魔女と純真」前編をコミプレにて公開した。 本作は、窓辺で煙草を燻らせるダウナーな魔女シエンと、しっかり者の弟子・タマが織りなす、堕落的日常コメディ。今回は、“錬金の魔女”レアがテントの中に大量の資金を貯めている姿が描かれる。タマから