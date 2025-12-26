瑞光が３日ぶりに反発している。２５日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２月２１日～１１月２０日）連結決算が、売上高１５９億３７００万円（前年同期比１４．４％増）、営業利益６億６０００万円（前年同期２億９９００万円の赤字）、最終利益４億５７００万円（同７億２９００万円の赤字）と大幅黒字転換したことが好感されている。 主に日本、中国及び欧州向けに、小児用紙おむつ製造機械や大人用紙おむつ