午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６１８、値下がり銘柄数は９１７、変わらずは６３銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位にその他製品、情報・通信、海運、小売など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ガラス・土石、建設など。 出所：MINKABU PRESS