本国中国で3週連続No.1、興行収入176億円超えを記録した映画『Be Somebody（英題）』が、『夜鶯 ―ある洋館での殺人事件―』の邦題で2026年2月27日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：ジャン・リンホー主演『素敵な恋の咲かせかた』第1話、YouTube先行配信開始 2022年百花賞最優秀脚本賞を受賞した本作は、戦後の混沌とした上海が舞台のミステリー