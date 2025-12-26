東邦亜鉛が急反騰している。銀相場の上昇に歯止めが掛からず、クリスマス明けの２６日のアジア時間で銀価格は４％を超す上昇となり、初めて１オンス＝７５ドルを上回った。米国がナイジェリア北西部でイスラム過激派組織に対して空爆を行ったと伝わった。ベネズエラ情勢の緊迫化も相まって、地政学リスクの高まりを意識した買いが金価格を押し上げ、銀価格がこれに連れ高したもようだ。銀相場の上昇を背景に、鉛・銀精錬事業を主