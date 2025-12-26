（台北中央社）台湾で姿を消しつつあった淡水魚「スイシャモロコ」が、農業部（農業省）農村発展・水土保持署の持続可能な環境整備によって、個体数を増やしつつある。同署は、依然として希少ではあるものの、増加し始めたことはいい傾向だとしている。コイ目のスイシャモロコは日本統治時代の1908年に中部・南投の日月潭でロシア人学者によって発見された。日月潭は元々は天然の湖だったが、34年にダム化されると、水位は約20メー