（台北中央社）25日午後8時過ぎ、台北市内を走行中の台北メトロ（MRT）松山新店線の車内で、男性が手に持っていた傘で車両の内装をたたくなどし、乗客が一斉に逃げ出す騒ぎがあった。警察などによれば、逃げようとして転倒した70代の女性が病院に搬送されたが、意識はあるという。台北メトロによると、騒ぎがあったのは松山行きの列車で、午後8時過ぎ、車内の非常通報器を通じてトラブルがあったと連絡があり、運転指令センターが