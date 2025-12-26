ËÜµ­»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¾²Á´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ SDAAÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó¤ÎÅê¼ê¹×¸¥ÅÙ¤òÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤­°Ê²¼¤Î5ÃÊ³¬¡ÊA～E¡Ë¤ÇÄêµÁ¡¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ Rank A¡ÊÂî±Û¡Ë¡§ ¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë»ÙÇÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÁè¤¤¤ä¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÍí¤à¡Ö¥¨ー¥¹µé¡×¤Î³èÌö¡£ Rank B¡ÊÍ¥ÎÉ¡Ë¡§ Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¾Ã²½¤ä»î¹ç¤òºî¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡Ö¼çÀïµé