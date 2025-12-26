J1横浜Mは26日、来季も引き続き日産自動車とトップパートナー契約を継続すると発表した。クラブは「このたび横浜F・マリノスは、日産自動車株式会社（所在：神奈川県横浜市）より、明治安田J1百年構想リーグもトップパートナー（公式ユニフォーム 胸部）として、引き続きご支援いただくことが決定しましたので、ご報告します」と発表。日産の社長兼最高経営責任者イヴァン・エスピノーサ氏もクラブを通じてコメントし、「明