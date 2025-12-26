米ツアーを主戦場とする女子ゴルフの岩井千怜（23＝Honda）が26日、インスタグラムを更新し、来季から登録名を「ChisatoIwaii」から「ChizzyIwai」に変更すると発表した。「Chizzy」と刻印されたキャディーバッグを指さした自身の写真を掲載し「来年から海外ツアーの登録名が変わります。ChizzyIwaiです。日本でも会ったらぜひ、Chizzyと呼んでください！」と投稿した。昨年の予選会を通過して今季から米ツアーに本格