文部科学省の学校基本調査で、大学などへの進学率を算出する際の母数となる１８歳人口に特別支援学校の卒業生が含まれていなかったことについて、文科省は２６日、大学進学率を含む１２項目で算出方法が不適切だったと明らかにした。松本文科相は閣議後記者会見で謝罪し、調査を始めた１９４８年度から２０２４年度までの結果を修正した。学校基本調査は毎年実施されている国の基幹統計。大学進学率は本来、全ての大学入学者を