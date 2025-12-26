NHKは26日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（31日、後7・20）の曲順を発表した。トリは紅組は7年連続でMISIA、大トリは白組のMrs. GREEN APPLEが初の大役を務める。バンドが大トリに起用されるのは76回を数える紅白の長い歴史の中でも史上初の快挙。MISIAは「MISIAスペシャル『Everything』『アイノカタチ』、Mrs. GREEN APPLEは「GOOD DAY」をそれぞれ披露する。オープニングは「放送100年紅白スペシャルメドレー」で、Mrs.