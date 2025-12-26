瀬戸内海の離島・粟島（あわしま）（香川県三豊市）で、故人へのはがきなど宛先がない郵便物を預かる「漂流郵便局」。その局長を１２年務めた男性が１１月に９１歳で亡くなり、息子が後を継いだ。これまでに託された便りは７万弱に上る。「どこかで誰かが、今もはがきを書いている」。そんな父の言葉を胸に、息子は「体が続く限り、父の代わりを務めたい」と誓う。（高松総局浦西啓介）漂流郵便局は、２０１３年の瀬戸内国際