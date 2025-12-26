消火活動が続く旦過市場の火災現場＝2022年8月、北九州市小倉北区北九州市小倉北区の旦過市場で2022年8月に起きた大規模火災で店舗を焼失した飲食店の経営者が、別の飲食店の元経営者で、業務上失火罪で有罪となった女性に損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁小倉支部であり、被告に約540万円の支払いを命じた。判決によると、被告は22年8月10日、当時営業中の店舗でフライパンに火をかけたままその場を離れた重過失に