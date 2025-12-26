インフルエンザ感染者数の推移厚生労働省は26日、全国約3千の定点医療機関から15〜21日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計12万6127人で、1機関当たり32.73人だったと発表した。前週比0.89倍で、4週連続で減少した。警報レベルとされる1機関当たり30人を超えたのは6週連続。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは宮崎の94.75人。鹿児島76.54人、福岡63.69人が続いた。全国的に減少傾向だが、徳島