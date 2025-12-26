平均年齢７２歳のシニアダンスチーム「ＪＢＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」（大分市など）が来年１月５日、米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）の試合前にパフォーマンスを行う。披露するのは、パワフルな音楽に乗って踊る若者に人気のヒップホップダンス。新たな挑戦や健康維持として始め、次第にのめり込んだダンスで、本場・米国の観客を沸かせようと練習に熱を入れている。（鶴田明子）「レッツゴー！レッツゴー！」今月９日