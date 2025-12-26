大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）の曲順が26日、同局から発表された。MISIAが紅組のトリ、白組のMrs. GREEN APPLEが初の大トリを務める。曲順は以下の通り。オープニング「放送100年紅白スペシャルメドレー」紅CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」紅FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」白新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」白ORANGE RANGE「イケナイ太陽」白King＆Prince「What We Got〜奇跡はきみと〜」紅