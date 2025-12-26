Mrs. GREEN APPLEが大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）で初の大トリを務めることが26日、同局から発表された。3年連続3度目の紅白出場で大役を任された。「Everything」「アイノカタチ」を歌う紅組トリのMISIAの後に登場し、今年9月リリースの「GOOD DAY」を歌い番組を締めくくる。デビュー10周年イヤーの今年も記録ずくめの1年となった。6カ月連続リリースを実施。史上初めて累計ストリーミング再生100億回を突破