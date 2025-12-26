Photo: アンザイ サヤ ROOMIE 2023年4月1日掲載の記事より転載 シンクの掃除をしていると、物を置かないのが一番だなと思うのです。そうは言っても、わが家はキッチンのレイアウト上、”浮かせる収納”はできない……。何かいい方法はないかと調べていたら、シンクに置くものを減らせるオシャレで画期的なアイテムを発見しました！保存容器みたいなコレ、実はね…