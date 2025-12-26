グラビアアイドルの天月愛（あまつき・あい＝30）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。宅建に続き、賃貸不動産経営管理士の試験にも合格したことを公表した。 【写真】グイッと胸張りすぎ！証書を手にどや顔 天月は110センチ（J）のグラマラスボディで人気を博しているグラビアアイドル。今年11月には難関資格の宅地建物取引士資格試験（通称・宅建）に一発合格したことを報告し、話題になった。 天月はクリス