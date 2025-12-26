JR東京駅八重洲中央口で整備が進む新街区「TOFROM YAESU（トフロムヤエス）」（東京都中央区八重洲）が、2026年3月から順次竣工し、施設が開業する。市街地再開発組合に組合員として加入する東京建物が明らかにした。【こちらも】池袋駅西口の池袋マルイ跡、複合施設「IT tower TOKYO」が2026年3月開業へTOFROM YAESUは、約1万2,000平方メートルの区域をA、Bの2地区に分けて整備している。A地区には地下2階、地上10階建て延べ