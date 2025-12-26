●JR東日本と伊藤忠が不動産事業を経営統合電鉄大手のJR東日本と総合商社の伊藤忠商事は12月23日、不動産分野における戦略的提携に関する基本合意書を締結した。両社子会社の経営統合の協議を進め、不動産分野以外でも、パートナーシップ構築の協議を開始する。【こちらも】日本生命によるMDV買収、その狙いは?JR東日本の株価は前日比43円高（1.05%高）と続伸した。鉄道会社と総合商社という異色の提携となるが、両者にとっ