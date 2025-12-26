JR四国本社高松市浜ノ町 JR西日本は26日、降雪・積雪のため、岡山エリアで運転を見合わせていた列車を一部運転再開します。26日午後2時30分現在の運転状況は下記の通りです。◆岡山エリア 〈伯備線〉 ・新見駅～伯耆大山駅間以下の列車から運転再開予定上り米子（14：42）発生山行き 下り新見（13：34）発米子行き〈芸備線〉・東城駅～備後落合駅間以下の列車から運転再開予定 上り