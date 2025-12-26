にっぽん城まつり実行委員会（「あいちの歴史観光推進協議会」などで構成）は、来年２月２８日、３月１日に愛知・名古屋市の中小企業振興会館吹上ホールで、県内外の様々な城の魅力を紹介するイベント「にっぽん城まつり２０２６」を開催する。全国の様々なお城の情報や限定グッズが集まる「お城情報エリア」を始め、お城のスペシャリストによるトークショー、武将隊や忍者隊による演武、お食事・おつまみ・地酒の販売など、来