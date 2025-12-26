◆スピードスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪選考会第１日（２６日、長野市エムウェーブ）２６年ミラノ・コルティナ五輪選考会の全日本選手権が開幕した。女子５００メートルが行われ、五輪切符を確実にしている吉田雪乃（寿広）が３７秒３６の大会新記録で優勝。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒６０で２位だった。吉田はスタートからリードし、同組の高木を振り切って初Ｖ。「最後は美帆さんがス