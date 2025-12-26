人気脚本家の内館牧子（うちだて・まきこ）さんが１７日に急性左心不全のため死去した。７７歳だった。内館さんが生前脚本を手がけた１９９２年のＮＨＫ連続テレビ小説「ひらり」でヒロインを務めた女優の石田ひかりが２６日、所属事務所を通じ追悼コメントを発表した。「ひらり」は、東京・両国を舞台に相撲好きなヒロイン・ひらり（石田）と相撲部屋にまつわる人々との交流を描くストーリー。当時の大相撲の若貴ブームも相ま