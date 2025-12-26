【新華社ハルビン12月26日】中国の吉林、黒竜江両省にまたがる東北虎豹国家公園でこのほど、野生の東北虎（アムールトラ）5頭が同時に出現する極めて貴重な映像が捉えられた。母トラは5〜8歳、子トラは生後6〜8カ月と推定されている。子だくさんのトラ家族が健康に繁殖している状況は、地元の森林環境が安定し、餌が豊富にあり、生息地の連結性が確保されていることを示している。