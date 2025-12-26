動画配信サービス「Netflix」の人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の完結編となるシーズン5。VOL 1（第1〜4話）に続き、VOL 2（第5〜7話）が本日（12月26日）より配信開始となった。【動画】『ストレンジャー・シングス』来日キャストに“卒業証書”1980年代の小さな町ホーキンスに突如出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族、仲間たちが力を合わせて立ち向かう