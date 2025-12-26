歌手の新浜レオン（29）が、来年に全国ツアーを開催する。30日に日本レコード大賞のステージに立ち、大みそかには「第76回NHK紅白歌合戦」に2年連続で出場。勢いそのままに来年も駆け抜ける。ツアーは来年5月30日、地元の千葉県白井市の会場を皮切りにスタート。北海道から沖縄県まで全国9都市を巡り、同7月26日に東京・LINECUBESHIBUYAでファイナルを迎える。