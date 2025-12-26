お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルさんが、「第22回 全国小学生『未来』をつくるコンクール」表彰式に登壇しました。【写真を見る】【野田クリスタル】未来クリエイターの小学生に“足腰の重要性”を指南「ごちゃごちゃ言わずスクワットやっとけ！」本コンクールは、夏休み期間に子どもたちがこれまでの学習で身につけた、考える力・判断力・表現力を活用し、幅広い自由研究を通じて個性や創造力を発揮する場。野