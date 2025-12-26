香港の高層マンションで先月起きた大規模火災は発生から1か月を迎えました。住まいを失った住民らは、長期化する避難生活に不安を感じています。香港で先月発生した高層マンション火災では、26日で発生から1か月となり、これまでに161人の死亡が確認されました。家を失った4600人以上が避難生活を余儀なくされています。住民「まもなく1か月になるが心はまだ平穏ではない。家族で集まり食事やおしゃべりをして過ごすはずだったが、