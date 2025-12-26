永谷園は11月28〜30日に東京・日比谷公園で開かれた「魚ジャパンフェス」に出展し、「松茸の味お吸いもの（1食分）」の無料配布を実施した。3日間で3000人がブースを訪問。同社は無料配布を通じ「松茸の味お吸いもの」の相性の良さを伝えた。永谷園は「松茸の味お吸いもの」が魚料理のお供になることを体験してもらうため、1食分の無料配布に取り組んだ。同社によると、体験した人からは「いつも飲んでいる。ホッとする」とい