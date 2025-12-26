丸美屋食品工業は毎年恒例のお正月キャンペーン「家族の初夢キャンペーン」を2026年1月1日〜2月15日の期間で実施する。オープン懸賞とクローズド懸賞の2本立てで、オープン懸賞では今回も「お年玉 現金100万円」を5人にプレゼントする。オープン懸賞は「クイズで当たる！コース」。クイズ正解者の中から抽選で5人に「お年玉 現金100万円」が当たる。応募はハガキまたはWeb。ハガキは1人で何通でも応募できる。WEBは1人で1回の