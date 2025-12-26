永谷園ホールディングスは2026年4月1日付で、永谷泰次郎代表取締役社長が代表取締役会長CEOに、上田谷真一執行役員副社長が取締役社長COOに就任する人事を決めた。永谷栄一郎代表取締役会長は取締役会長に就く。取締役社長COOに就任する上田谷氏は1970年2月2日生まれの55歳。埼玉県出身。1992年3月東京大学経済学部卒業後、同年4月ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社。95年1月大前・アンド・アソシエーツ パートナー、04